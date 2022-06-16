Российское вино: где найти настоящее сокровище и почему дешево не значит плохо

В общем ждать изобилия «винных шедевров» на полках супермаркетов еще рано, но достойное вино в России однозначно есть, лишь с тем нюансом что за ним придется «погоняться». Но и для этого в стране уже созданы условия — энотуризм набирает обороты, разумеется самые популярные маршруты это юг России, в частности Крым и Краснодарский край, а вот Дагестан для энотуризма уже не так привлекателен, сложно выстроить программу, в которой ради нескольких точек придется преодолеть солидное расстояние.