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Мужчина и женщина пошли за грибами и потерялись в Башкирии

16 июня 05:42
Фото: 1MI
Они успели вызвать спасателей, но их помощь им уже не понадобилась, сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии 16 июня.

После обильных дождей которые всю первую половину июня накрывали Башкирию жители отправились в леса за грибами, ведь дожди это лучший «катализатор» для их роста. На «тихую охоту» в Благовещенском районе Башкирии отправились мужчина и женщина.

Грибы в лесу они нашли, а вот дорогу назад нет. Пара грибников не стала надеяться на чудо и обратилась по экстренному телефону 112 с сообщением о том, что они заплутали в лесу близ Языково. Однако чудо все-таки произошло и выход из леса на дорогу грибники нашли самостоятельно, там они и встретили подоспевших спасателей, котором оставалось лишь проводить их до машины.

В Госкомитете Башкирии по ЧС не только рассказали историю о потерявшихся грибниках с хорошим концом, но и обратились к жителям республики с просьбой соблюдать правила безопасности в лесу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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