Мужчина и женщина пошли за грибами и потерялись в Башкирии

Грибы в лесу они нашли, а вот дорогу назад нет. Пара грибников не стала надеяться на чудо и обратилась по экстренному телефону 112 с сообщением о том, что они заплутали в лесу близ Языково. Однако чудо все-таки произошло и выход из леса на дорогу грибники нашли самостоятельно, там они и встретили подоспевших спасателей, котором оставалось лишь проводить их до машины.