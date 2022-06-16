«Держит в страхе»: в Башкирии снова пожаловались на школу, где рисовали двойки на лбу

Подобные конфликты в данном учебном заведении случаются не впервые. В марте 2021 года, по данным прокуратуры Башкирии, учительница начальных классов «за ненадлежащее поведение и отсутствие альбома для рисования поставила шариковой ручкой на лбу девочки двойку». Известно, что надзорным ведомством была организована проверка, в частности, для дачи объяснений были вызваны сама учительница, а также представитель школы. Кроме того, проверку по данному факту организовал и Следком Башкирии.