Власти Уфы запретили отдыхающим купаться на озере Кашкадан

В первую очередь приведем слова главы Управления гражданской защиты Уфы Рафаэля Ахметова о том, что зона для пляжного отдыха и купания в открытом на день города Кашкадане еще не оборудована, а значит купаться там нельзя, об этом горожан будут оповещать специализированные аншлаги, а тех кто запрет все же проигнорирует и вовсе проводят с пляжа.