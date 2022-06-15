В Башкирии норму о поднятии флагов в школах пропишут законодательно

Также по мнению чиновника, данный законопроект не потребует расходов из республиканского бюджета, объяснив это тем, что действующее в республике законодательство уже предусматривает торжественную церемонию во время проведения в образовательных организациях массовых мероприятий в числе которых 1 сентября, а также государственные и муниципальные праздники.