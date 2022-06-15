В Башкирии норму о поднятии флагов в школах пропишут законодательно

В Башкирии депутаты Курултая планируют внести изменения в Закон «О государственной символике Республики Башкортостан», закрепив в нём норму о поднятии Государственного флага и исполнении гимна республики. Законопроект планируется рассмотреть на заключительном заседании весенней сессии.
Как сообщает председатель Госсобрания Константин Толкачев, церемония поднятия флагов будет проводиться в школах и училищах Башкирии с 1 сентября, отметив при этом, что ряд учебных заведений начал проводить подобные мероприятия ещё весной этого года.
Также по мнению чиновника, данный законопроект не потребует расходов из республиканского бюджета, объяснив это тем, что действующее в республике законодательство уже предусматривает торжественную церемонию во время проведения в образовательных организациях массовых мероприятий в числе которых 1 сентября, а также государственные и муниципальные праздники.
Напомним, инициативу Министерства образования о внедрении в учебный процесс церемонии поднятия флагов в апреле этого года поддержал глава региона Радий Хабиров. Отмечается, что на реализацию данного постановления руководитель республики дал срок — неделю.