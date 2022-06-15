Сбер рассказал о многоуровневых средствах защиты своих клиентов

По информации Центробанка, с 24 февраля по 12 апреля произошло 265 крупных DDoS-атак на российские банки, что в 22 раза больше, чем в начале года. Только Сбер в первом квартале 2022 года успешно отразил 349 DDoS-атак. И это в 10 раз больше, чем в четвертом квартале 2021 года.