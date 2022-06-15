«Пусто, сердце сжимается»: уфимцы отреагировали на вырубку деревьев на «Аллее сказок»

Журналист Mkset отправился на известную в Деме «Аллею сказок», чтобы посмотреть, как она поживает после того, как в самом начале мая на одной из ее сторон были вырублены деревья.
Пост в районном сообществе о том, что все деревья на Аллее срубили, собрал 180 комментариев от жителей района.
Лёпа М. удивилась тому, что деревьям не так уж и много лет. — Они же не старые, их сажали, когда больницу построили. Лет 20 максимум. Я помню, как их сажали, — написала она.
Наталья Р. тоже пожалела деревья. «Хорошие здоровые деревья, как жалко, как мимо еду, пусто, и сердце прям сжимается… Зачем… Разве хороший хозяин так сделает?» — задала женщина риторический вопрос.
Татьяна В., также как и Наталья Р., вопрошает. — Такие ивы красивые были, можно было просто красиво постричь, как это обычно делали, — пишет женщина.
Пользовательница Rioha О. сообщила, что по просьбе демчан будет реконструкция Аллеи. — Якобы новые саженцы посадят осенью, — рассказала она.
Вера Л. ответила уже Rioha О. и поинтересовалась, каких именно деревьев ждать демчанам. — Таких просьб официальных не было. Отписку дали. Конкретно ответить на вопрос не могут. Переложили просто ответственность свою, якобы что кто-то что-то попросил всего лишь, — пишет Вера Л.
Евгения Б. вторит Вере Л. и сообщает, что «их (местные власти — прим. ред.) аварийное дерево, покосившееся на 45°, не допросишься снести, ждут, пока оно на голову кому-нибудь упадёт, а тут якобы по просьбе граждан целую аллею снесли. Не верю я в эти сказки».
Ольга М. сетует, что теперь в жару в тенечке не посидеть на скамейке. «А так хорошо было, сел в тенечек, от жары спрятался», — вспоминает женщина.
Николай Х. негодует и пишет следующее: — Ещё живы те, кто эти деревья сажал на субботниках. Что наделали. Варвары.
А Рамзия Х. расстройства по поводу вырубки не ощутила. — Ну и что? Эти деревья уже старые и вообще, зачем эти тополя нужны? Может, на их место берёзы посадят? Может что-то новое сделают, лучше, красивее. — пишет она.
Валентина С., кажется, придерживается конспирологических теорий. — «Люди, спите что ли? Давно все против людей делают, деревья вырубают, траву косят варварски. Деревья большие вырубаются.....думаете, зря вышек понаставили, а деревья не пропускают эти волны. Детские площадки покрыли очень вредным покрытием, думаете, для здоровья деток? Включайте мышление, анализируйте. — пишет она.
Ильяс И. дублирует вопрос о причинах вырубки. — Хотелось бы узнать, по какой причине их срубили от администрации, — вопрошает он и получает ответ от Юлии Щ. — Выше узнала, что по просьбе демчан. Хотела бы я посмотреть в лицо этому демчанину, которому мешали эти деревья, — написала женщина.
Напомним и то, что власти Демского района недавно сообщали, что «в ближайшее время любимая аллея демчан и гостей района — „Аллея сказок“ — обретет новый облик». Тогда же было отмечено, что деревья, которые срубили — «перестойные», а «уже осенью на аллее высадят новые саженцы-крупномеры».