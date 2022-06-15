Памятник Жанне Фриске в Москве создал посол Советской площади в Уфе Салават Щербаков

Салават Александрович Щербаков — известный российский скульптор, народный художник России, академик РАХ и амбассадор реконструкции Советской площади в центре Уфы, именно Щербаков занимается скульптурой генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе, которая должна предстать в новом облике, к памятником и колоннадой уже к середине осени текущего года, а именно ко дню Республики, который отмечается 11 октября. Грядущее открытие памятника глава Башкирии, заложивший 9 мая в основание памятника капсулу с землей из Луганской области, где во время Великой Отечественной войны погиб генерал Шаймуратов, назвал одним из самых важных событий для себя лично.