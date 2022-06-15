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Мэрия Уфы объяснила новый вид герба города, который не поняли жители

15 июня 04:21
Фото: Фото: соцсети
Накануне, 12 июня, мэрия показала уфимцем новый герб города, однако встретили эмблему жители не так радушно. Пользователи соцсетей указали на то, что «оригами» похоже скорее на белку или коня, чем на куницу. В мэрии по этому поводу дали разъяснение.

Никакого ребрендинга герба к 450-летию Уфы не ожидается. Как уточнили в пресс-службе городской мэрии Mkset, новый герб, который горожане уже успели сравнить с оригами, был только перфомансом к скорому юбилею столицы республики.

Напомним что, новый герб появился в официальных сообществах городских властей в качестве новой аватарки. Тогда же пользователи соцсетей выразили свое негодование неожиданным ребрендингом. В частности, жители отметили несерьезность символики, а кто-то даже сравнил куницу ну новом гербе с оригами и потребовал «вернуть нашу красавицу».

Так, на данный момент официальные сообщества городских властей вернулись к оригинальному изображению герба.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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