Мэрия Уфы объяснила новый вид герба города, который не поняли жители

Никакого ребрендинга герба к 450-летию Уфы не ожидается. Как уточнили в пресс-службе городской мэрии Mkset, новый герб, который горожане уже успели сравнить с оригами, был только перфомансом к скорому юбилею столицы республики.
Напомним что, новый герб появился в официальных сообществах городских властей в качестве новой аватарки. Тогда же пользователи соцсетей выразили свое негодование неожиданным ребрендингом. В частности, жители отметили несерьезность символики, а кто-то даже сравнил куницу ну новом гербе с оригами и потребовал «вернуть нашу красавицу».
Так, на данный момент официальные сообщества городских властей вернулись к оригинальному изображению герба.