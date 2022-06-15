Массовую драку полицейских в кафе в Уфе проверит следственный комитет

По версии следствия 10 июня защитники правопорядка отдыхали в кафе, не находясь при исполнении. Сначала в кафе произошла ссора, которая уже переросла в драку, где один из стражей порядка и получил некие телесные повреждения. По этому факту следственный отдел СК по Советскому району Уфы проводит доследственную проверку. Правовая же оценка действиям сотрудников полиции будет дана после того как будут проведены все необходимые экспертизы и опросы очевидцев.