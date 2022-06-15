Из Уфы в Казань будет летать еще одна авиакомпания

По данным официального сайта «ЮВТ Аэро», перелет в одну сторону из Уфы в Казань уже 19 июня обойдется как минимум в 3224 рубля. Сюда входит 5 кг ручной клади и 10 кг багажа. Время полета составит один час. Отметим, что уехать из Уфы в Казань на автобусе можно в среднем за 1500 рублей в одну сторону. Автобусный путь до Казани занимает от шести до восьми часов.