В РЖД Башкирии рассказали о планах запуска поезда «Уфа-Казань»

Вслед за стартом Восточного и Западного экспрессов, вполне вероятно появление и еще одного железнодорожного маршрута, который соединит Уфу и Казань. Раньше существовавшее железнодорожное сообщение между Уфой и Казанью занимало 21 час в пути, но было закрыто из-за его невостребованности. Однако сейчас время в пути между городами планируется сократить до 15, а то и до 12 часов.
Поезд «Уфа-Казань» в данный момент находится в разработке, планируется, что это будет так называемая «гостиница на колесах». Поезд будет отправляться вечером с Уфы и прибывать в Казань утром.
Примечательно, что на сегодняшний день добраться из Уфы в Казань на железнодорожном транспорте не представляется возможным. Пассажирам понадобиться сделать пересадку в одном из городов соседних регионов и провести в пути значительное количество времени.
Напомним, вчера, 31 января 31 из Уфы начала курсировать электричка «Западный экспресс» до Приютово через Дёму, Чишмы-1, Давлеканово, Раевку, Шафраново и Аксаково. Примечательно, что управляла поездом первая в России женщина-машинист в сфере пассажирских перевозок Алена Миронова, которую в добрый путь проводил Радий Хабиров.