В РЖД Башкирии рассказали о планах запуска поезда «Уфа-Казань»

В РЖД Башкирии рассказали о планах запуска поезда «Уфа-Казань»
В РЖД Башкирии рассказали о планах запуска поезда «Уфа-Казань»
Сегодня, 08:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
31 января о планах запуска поезда между столицами двух республик рассказал на совещании начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, сообщает Башинформ.

Вслед за стартом Восточного и Западного экспрессов, вполне вероятно появление и еще одного железнодорожного маршрута, который соединит Уфу и Казань. Раньше существовавшее железнодорожное сообщение между Уфой и Казанью занимало 21 час в пути, но было закрыто из-за его невостребованности. Однако сейчас время в пути между городами планируется сократить до 15, а то и до 12 часов.

Поезд «Уфа-Казань» в данный момент находится в разработке, планируется, что это будет так называемая «гостиница на колесах». Поезд будет отправляться вечером с Уфы и прибывать в Казань утром.

Примечательно, что на сегодняшний день добраться из Уфы в Казань на железнодорожном транспорте не представляется возможным. Пассажирам понадобиться сделать пересадку в одном из городов соседних регионов и провести в пути значительное количество времени.

Напомним, вчера, 31 января 31 из Уфы начала курсировать электричка «Западный экспресс» до Приютово через Дёму, Чишмы-1, Давлеканово, Раевку, Шафраново и Аксаково. Примечательно, что управляла поездом первая в России женщина-машинист в сфере пассажирских перевозок Алена Миронова, которую в добрый путь проводил Радий Хабиров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы