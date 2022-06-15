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Четверо полицейских подрались отмечая повышение по службе в кафе «Черная кошка» в Уфе

15 июня 12:58
Фото: tripadvisor.ru
По факту празднества переросшего в драку проводится служебная проверка, сообщили Mkset в МВД по Башкирии 15 июня.

Информация о драке между силовиками, которые отмечали в уфимском кафе повышение по службе появилась в телеграм-каналах, причем там же описывались и вероятные причины массовой драки силовиков. Как сообщил телеграм-канал BAZA смуту в мирное празднество полицейский внес их коллега, которого на праздненство не приглашали, а в результате еще и поколотили. Во всяком случае в написанном им заявлении сказано именно так.

Однако остальные силовики, которых собственно и обвинил в нанесении побоев тот самый коллега, с его версией категорически не согласны, так как по их версии и драки то никакой не было, имело место лишь выяснение отношений. Они же полагают, что на конфликт коллегу побудило желание «получить должность одного из полицейских», на которых и написал заявление полицейский, которого на мероприятие никто из компании отмечающих не приглашал.

Странную историю прокомментировали Mkset и в МВД Башкирии, пояснив, что по указанию руководства МВД по Республике Башкортостан проведена служебная проверка для установления обстоятельств происшествия.

Материалы ведомства направлены в следственные органы для принятия процессуального решения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.МВД по Башкирии

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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