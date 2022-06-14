«Записывают без моего ведома»: Уфимка сообщила о записях-призраках в поликлинику

В пресс-службе Минздрава Башкирии корреспонденту Mkset сообщили, что подобные жалобы не имеют массовый характер. Кроме того, в ведомстве предположили, все дело может быть в том, что у женщины есть полные тезки, потому на портале doctor.bashkortostan появляются подобные записи.