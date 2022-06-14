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Уфимка пожаловалась на нехватку классов в Башкирской гимназии № 158

14 июня 13:58
Фото: 1MI
Ученикам приходится заниматься в музее Мустая Карима вместе полноценных классов, сообщает женщина на странице Радия Хабирова.

Жительница Уфы Кристина С. обратилась к главе Башкирии с просьбой решить проблему нехватки классов в Башкирской гимназии № 158. По словам женщины, ученикам приходится заниматься «в стесненных условиях». В частности, уроки проводятся в музее Мустая Карима.

Кристина С. подмечает, что Управление земельными и имущественными отношениями города Уфы «сдает площади коммерческому садику «Дуслык».

- Нельзя ли изыскать для частного сада не муниципальные площади? Помочь школе с организацией и ремонтом помещений? Нагрузка на школу большая, сообщает женщина.

Кроме того, в обращении указывается, что учеников младшего звена гимназии планируют перевести во вторую смену. По мнению женщины, «это недопустимо при наличии частного детского садика на территории школы».

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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