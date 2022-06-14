Сайты судов Башкирии вновь подверглись хакерской атаке. Так, на момент публикации материала, не работают сайты всех районных судов Уфы, сайт Верховного суда республики. Недоступны сайты судов других районов Башкирии. Аналогичная ситуация также в Республике Карелия и в Челябинской области.