Мэр Уфы отклонил проект застройки квартала в микрорайоне Глумилино. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской мэрии. Известно, что на территории квартала в 15,1 га есть пять новых жилых домов, заброшенная стройка ТЦ «Космопорт», гаражи и электроподстанция.
Авторы отклоненного проекта предлагали построить поликлинику, детский сад на 600 мест, а также многоуровневую парковку на 1,4 тысячи мест. Отмечается, что уже существующие постройки предлагалось сохранить, однако недостроенное здание ТЦ планировалось снести.
Так, в постановлении указано, что доработать и согласовать проект планировки и межевания территории в Главархитектуре Уфы авторам проекта необходимо в течение одного года.
Ранее, мэр отклонил проект планировки и межевания территории в 20,4 га в Черниковке. Известно, что целью проекта являлось благоустройство парка «Первомайский». Данный проект был отклонен на основании результатов общественных обсуждений. Новый проект необходимо представить также в течение года.