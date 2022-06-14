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Мэр Уфы отклонил проект застройки квартала в микрорайоне Глумилино

14 июня 16:00
Фото: 1MI
Проект планировки квартала, ограниченного улицами Комсомольской, Рудольфа Нуреева, Архитектора Рехмукова и бульваром Давлеткильдеева, был отклонен главой городской администрации.

Мэр Уфы отклонил проект застройки квартала в микрорайоне Глумилино. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской мэрии. Известно, что на территории квартала в 15,1 га есть пять новых жилых домов, заброшенная стройка ТЦ «Космопорт», гаражи и электроподстанция.

Авторы отклоненного проекта предлагали построить поликлинику, детский сад на 600 мест, а также многоуровневую парковку на 1,4 тысячи мест. Отмечается, что уже существующие постройки предлагалось сохранить, однако недостроенное здание ТЦ планировалось снести.

Так, в постановлении указано, что доработать и согласовать проект планировки и межевания территории в Главархитектуре Уфы авторам проекта необходимо в течение одного года.

Ранее, мэр отклонил проект планировки и межевания территории в 20,4 га в Черниковке. Известно, что целью проекта являлось благоустройство парка «Первомайский». Данный проект был отклонен на основании результатов общественных обсуждений. Новый проект необходимо представить также в течение года.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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