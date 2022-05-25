Мэр Уфы отклонил проект благоустройства парка «Первомайский»

Проект планировки и межевания территории в 20,4 га в Черниковке был отклонён. Соответсвующее постановление с подписью мэра было опубликовано на сайте администрации.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отклонил проект планировки и межевания территории в 20,4 в квартале, ограниченном улицами Орджоникидзе, Машиностроителей, Черниковской и межквартального проезда. Отметим, что в данном квартале находится парк «Первомайский». Так, целью плана было благоустройство парка. В частности, вход на территорию зоны отдыха планировали сделать сквозным через ДК «Машиностроителей». В северной части парка — создать зону для пикника, реконструировать расположенный в центре озера фонтан, а тропиночные сети и спортивные площадки намеревались сохранить. Кроме того, в план благоустройства была внесена и «Аллея влюбленных» от ЗАГСа к месту для фотографий. В постановлении обозначается, что основаниями для отказа послужили результаты общественных обсуждений, которые проходили 25 августа 2020 года. Так, по поручени. мэра Ратмира Мавлиева новый проект планировки и межевания территории необходимо в течение года. В последующем новый проект должен быть отправлен на рассмотрение в Главархитектуры Уфы.

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