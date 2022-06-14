Инженера-вахтовика из Башкирии оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Напомним, что это не первый случай составления протоколов за дискредитацию ВС РФ в мессенджерах. Так в начале мая нынешнего года стало известно о том, что житель Уфы был оштрафован на 20 тысяч рублей за неоднозначные высказывания в мессенджере о российских военнослужащих, которые принимают участие в военной спецоперации России на Украине.