Уфимца оштрафовали на 20 тысяч рублей за сообщение в WhatsApp

Административное дело по новой статье за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации возбудили на 37-летнего уфимца за его высказывания в мессенджере WhatsApp, после того как ими заинтересовалась прокуратура и даже ФСБ. Ведомства заподозрили, что в группе в мессенджере мужчина размещает материалы, которые могут возбудить ненависть или вражду, да и в целом на унижение человеческого достоинства.