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Уфимца оштрафовали на 20 тысяч рублей за сообщение в WhatsApp

6 мая 11:16
Фото: 1MI
Прокуратура и ФСБ проверили сведения размещенные в мессенджере 37-летним уфимцем в группе и нашли в них состав административного правонарушения, сообщил Кировский райсуд в своем телеграм-канале 6 мая.

Административное дело по новой статье за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации возбудили на 37-летнего уфимца за его высказывания в мессенджере WhatsApp, после того как ими заинтересовалась прокуратура и даже ФСБ. Ведомства заподозрили, что в группе в мессенджере мужчина размещает материалы, которые могут возбудить ненависть или вражду, да и в целом на унижение человеческого достоинства.

В ходе проверки ведомства установили, что 37-летний уфимец 24 и 25 апреля неоднозначно высказался о российских военнослужащих, которые принимают участие в военной спецоперации России на Украине, что и стало поводом для возбуждения против него дело по статье 20.3.1 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ, по которой уже Кировский райсуд 28 апреля признал уфимца виновным в совершении административного нарушения. За высказывания в мессенджере мужчина получил наказание — штраф в размере 20 тысяч рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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