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В Башкирии простились с погибшим на Украине Рушаном Закировым

12 июня 05:27
Фото: vk.com
Траурный митинг прошел на родине бойца, в селе Улькунды, сообщил глава районной администрации Фаиль Мухамадеев.

Он выразил соболезнования родителям погибшего солдата. Глава администрации добавил, что горе близких солдата разделяет вся страна. Рушан Закиров, по его словам, выполнил свой долг перед родиной, сражаясь за интересы россиян. Фаиль Мухамадеев подчеркнул, что в районе увековечат память героя.

Накануне о гибели уроженца села Елбулактамак Рамзаля Нафикова сообщил глава Бижбулякского района Башкирии Артур Зарипов. По словам руководителя муниципалитета, там до последнего момента не верили печальной новости, однако данные подтвердились.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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