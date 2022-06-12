В Башкирии простились с погибшим на Украине Рушаном Закировым

Он выразил соболезнования родителям погибшего солдата. Глава администрации добавил, что горе близких солдата разделяет вся страна. Рушан Закиров, по его словам, выполнил свой долг перед родиной, сражаясь за интересы россиян. Фаиль Мухамадеев подчеркнул, что в районе увековечат память героя.