В ходе спецоперации на Украине погиб Рамзаль Нафиков из Бижбулякского района Башкирии

Также в Бижбулякском районе не так давно простились с ефрейтором-контрактником Фадисом Аллаяровым из деревни Тулубаево. В ходе проведения на Украине спецоперации Аллаяров погиб 13 апреля 2022 года. После того как глава района публиковал в своих соцсетях известия о гибели земляков-военнослужащих ему даже пришлось закрыть комментарии к публикациям, по причине того, что его «страницу буквально атаковали украинские боты со своими комментариями».