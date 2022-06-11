Главный синоптик заявила, шанс на «нормальное лето» придет в Башкирию после 14 июня

Наступили продолжительные выходные дни, однако по прогнозу синоптиков ни сухой погоды, ни особенного тепла жителям Башкирии во избежание разочарования ждать не стоит. Причем самым холодным из трех выходных станет праздничный день 12 июня, на который приходится сразу три праздника, день России, день города Уфы и день рождения Салавата Юлаева. Выше 19 градусов в день народных гуляний столбик термометра вряд ли поднимется, а ночью температура может опуститься до 8 градусов.