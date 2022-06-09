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Из-за штормового предупреждения и подъема вод в реках в Башкирии перенесли Сабантуй

9 июня 06:01
Фото: nazaccent.ru
О сдвиге празднования Сабантуя на неделю вперед сообщили представители сразу трех районных администраций 9 июня.

Сразу в трех районах Башкирии празднование большого летнего праздника Сабантуй переносится из-за неблагоприятных погодных условий. Как уже сообщал Mkset Башкирию еще 7 июня накрыл южный циклон с Каспийского моря и пока регион находится под его влиянием. Последствия разгула стихии уже успели впечатлить как жителей Уфы так и жителей деревень в районах Башкирии.

В связи с тем, что в реках поднялся уровень воды, а в некоторых районах и вовсе объявлено штормовое предупреждение Сабантуи с 11 на 18 июня перенесли в Салаватском, Нуримановском и Белорецком районах. Представители администраций уточнили, что программа мероприятия от его переноса не изменится.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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