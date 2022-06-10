В Башкирии мужчина спас ребенка от стаи бродячих собак

В Октябрьском мужчина отогнал стаю собак от 10-летнего мальчика. Как сообщает телеграм-канала «Mash Batash», ребенок шел в детский лагерь, когда вокруг него собралась свора собак.
Так, животные успели окружить мальчика — спустя некоторое время на помощь подошел мужчина и отпугнул стаю собак. Известно, что школьник не пострадал.
Отметим, что проблема с дворовыми собаками обострилась еще зимой этого года, после того, как в сети не раз появлялись кадры попытки и сами нападения собак на людей. В частности, в марте этого года власти Уфы заявляли, что проблема с бездомными собаками требует быстрого реагирования. Так, сообщения об опасных животных принимает городская служба спасения. Кроме того, мэр Уфы заявлял, что ответственность за отлов уличных животных возложена на глав районных администраций и мэра города.
Однако проблема с бродячими собаками имеется не только в Уфе и решают ее некоторые жители далеко не гуманные методами. Так, весной к главе Башкирии обратилась жительница села Максимовка. Пенсионерка заявила, что «неизвестные преступники-живодеры устроили массовое отравление собак». По ее словам, погибли домашние и уличные собаки с бирками.
После чего в службе отлова собак «Актив» корреспонденту Mkset сообщали, что в марте в Уфе было зафиксировано около 40 случаев отравления животных. В организации предполагают, что за этим могут стоять догхантеры — лица, занимающиеся отстрелом либо отравлением бездомных собак.
Так, относительно недавно жители уфимского ЖК пожаловались на странице Радия Хабирова на стаю агрессивных собак. Жители заявляли, что дворняги терроризируют жителей жилого комплекса, дерутся друг с другом и проявляют агрессию. Однако знакомая с ситуацией собеседница Mkset заявила, что никогда не видела и не слышала о нападениях собак на жильцов ЖК. Напротив, «были случаи, когда жители сами их задирали, пинали», - подчеркивает девушка.