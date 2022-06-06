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Жители скандального микрорайона в Уфе пожаловались Хабирову на стаи собак

6 июня 05:59
Фото: 1MI
Бродячие собаки, по словам автора жалобы, терроризируют жителей жилого комплекса и дерутся друг с другом, сообщают жители «Цветов Башкирии». Тем не менее с данным мнением согласны далеко не все жители комплекса.

Жители уфимского микрорайона пожаловались на странице Радия Хабирова на стаи бродячих собак. Речь идет о жилом комплексе «Цветы Башкирии» в Кировском районе Уфы.

Так, жители сообщают, что бездомные дворняги сидят возле подъездов и ведут себя агрессивно, как «в своем кругу, так и с собаками жителей».

— Стаи собак атакуют, их становится всё больше и больше! Они устраивают бои прямо у дверей подъездов и магазинов! Мы боимся за наши жизни и жизни наших детей, — пишет Мария Б.

Службы отлова, по словам жителей, не реагируют. В администрации Кировского района в ситуации пообещали разобраться.

Между тем ситуация оказалась неоднозначной. Mkset связался с жительницей жилого комплекса, которая заявила, что не видела и не слышала о нападениях собак на жильцов ЖК.

— Я не видела, чтобы собаки инициировали нападение на людей, но были случаи, когда жители сами их задирали, пинали. Да, одна собака сидит у дверей подъездов, но еще ни разу не видела, чтобы она забегала внутрь или же нападала на людей и тем более на детей. Дворы у нас закрытые, там они не появляются, — рассказывает местная жительница.

Девушка отмечает, что ранее службы отлова уже приезжали и забирали нескольких собак, но всех вывезти у них «получится вряд ли», так как около территории ЖК их действительно много, однако непосредственно рядом с домами они появляются очень редко.

— Они здесь были изначально, когда еще строились первые дома. В прошлом году кучу щенят кто-то привез и оставил здесь. В основном собаки находятся за предали ЖК — по дороге к «Меге». Сами жители в чате регулярно устраивают публичные порки тем, кто кормит и поит собак — выслеживают по камерам домофонов и присылают в чат скриншоты или видео, — рассказывает Mkset девушка.

Так, девушка соглашается, что шума от собак много, но, по ее мнению, ущерб здоровью и имуществу местных жителей они не причиняют.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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