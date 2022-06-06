Жители скандального микрорайона в Уфе пожаловались Хабирову на стаи собак

— Я не видела, чтобы собаки инициировали нападение на людей, но были случаи, когда жители сами их задирали, пинали. Да, одна собака сидит у дверей подъездов, но еще ни разу не видела, чтобы она забегала внутрь или же нападала на людей и тем более на детей. Дворы у нас закрытые, там они не появляются, — рассказывает местная жительница.