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В Башкирии из-за подъема уровня реки затопило жилые дома

10 июня 04:22
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.
О подтоплении территорий жилых домов 10 июня сообщает пресс-служба МЧС по РБ

В Архангельском районе Башкирии подтопило участки двух домов по улице Блюхера. Об этом сообщает сегодня пресс-служба МЧС по РБ.

Как сообщают в ведомстве, причиной инцидента стал подъем уровня воды в расположенной поблизости реке Аксын. Отмечается, что в домах проживают пять человек, в числе которых ребенок. Никто из жильцов в ходе случившегося не пострадал.

Напомним, ранее из-за угрозы подъема уровня воды в реках, а также объявленного ранее штурмового предупреждения в нескольких районах республики были перенесены даты празднования Сабантуев.

#Новости#Азамат Нухов#Общество#Видео
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