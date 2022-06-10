Росприроднадзор заявил, что заповедник в Башкирии не готов к пожароопасному периоду

Дожди накрывшие Башкирию вполне могут быть и спасительными. Речь идет о лесах и об их пожарной безопасности, которая по данным проверки Южно-Уральскогомежрегионального управления Росприроднадзора может быть под угрозой.
После того как на одном из совещаний Совбеза России был принят протокол о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения ЧС Южно-Уральское управление Росприроднадзора проверило сразу две особо охраняемых природных территории — Башкирский природный заповедник и Южно-Уральский природный заповедник (оба государственные).
Башкирский государственный природный заповедник проверку прошел, а вот Южно-Уральский заповедник, который включает в себя территорию Белорецкого района Башкирии и леса Челябинской области, проверка признала не готовым к пожароопасному периоду. Заповедник получил предписание об устранении выявленных нарушений, а именно озаботиться исправностью противопожарной техники и инвентаря.