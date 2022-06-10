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Росприроднадзор заявил, что заповедник в Башкирии не готов к пожароопасному периоду

10 июня 07:17
Фото: 1MI
Проверка особо охраняемых природных территорий пришла к неутешительным выводам о нарушениях в Южно-Уральском заповеднике, сообщила пресс-служба регионального Росприроднадзора 10 июня.

Дожди накрывшие Башкирию вполне могут быть и спасительными. Речь идет о лесах и об их пожарной безопасности, которая по данным проверки Южно-Уральскогомежрегионального управления Росприроднадзора может быть под угрозой.

После того как на одном из совещаний Совбеза России был принят протокол о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения ЧС Южно-Уральское управление Росприроднадзора проверило сразу две особо охраняемых природных территории — Башкирский природный заповедник и Южно-Уральский природный заповедник (оба государственные).

Башкирский государственный природный заповедник проверку прошел, а вот Южно-Уральский заповедник, который включает в себя территорию Белорецкого района Башкирии и леса Челябинской области, проверка признала не готовым к пожароопасному периоду. Заповедник получил предписание об устранении выявленных нарушений, а именно озаботиться исправностью противопожарной техники и инвентаря.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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