Министр сельского хозяйства знает откуда птичий грипп и чума свиней пришли в Башкирию

Напомним, в конце осени прошлого года, а именно в ноябре 2021 года в Благоварском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации по птичьему гриппу, справедливости ради отметим и то, что по данной инфекции режим ЧС вводили в октябре этого же года в Туймазинском районе республики. Что касается африканской чумы свиней, то карантин по впервые обнаруженному в Башкирии заболеванию ввели в Стерлитамакском районе Башкирии уже в январе нынешнего года. После появления данной заразы обсуждалась даже вероятность запрета содержать свиней в личных подсобных хозяйствах. Однако от данной инициативы отказались, а уже третьего марта карантин по африканской чуме сняли в Стерлитамакском и Аургазинском районах.