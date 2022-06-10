Министр сельского хозяйства знает откуда птичий грипп и чума свиней пришли в Башкирию

Интересное мнение которое пожалуй можно назвать даже подозрением на заседании профильного комитета республиканского парламента озвучил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, который также является вице-премьером в республике. На выездном заседании комитета были озвучены данные о том, что общее поголовье скота в 2021 году сократилось в Башкирии на 4,2%. И одной из причин снижения показателя стали инфекции. Интересно, что по мнению высокопоставленного чиновника опасные инфекции, а именно птичий грипп и африканская чума свиней, из-за которых даже пришлось вводить карантин, появились в Башкирии неспроста.
Одним из его аргументов по версии о завозе или заносе птичьего гриппа был тот факт, что очаг возник в единственном на всю Россию селекционно-генетическом центре в Благоварском районе республики, также заявил Фазрахманов и о том, что власти понимают почему данная инфекция не возникла в соседних хозяйствах.
Также Ильшат Фазрахманов высказался и по поводу африканской чумы, очаг которой не так давно выявили в Стерлитамакском районе Башкирии, а именно близ совхозом «Рощинский», который известен своим производством свинины и мясных полуфабрикатов и разного рода колбас как по Башкирии так и за ее пределами. Фазрахманов не стал раскрывать подробностей того, что ему известно, но уверенно заявил, что чума разбушевалась близ совхоза по причине чьей-то «целенаправленной работы» в данном направлении.
Напомним, в конце осени прошлого года, а именно в ноябре 2021 года в Благоварском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации по птичьему гриппу, справедливости ради отметим и то, что по данной инфекции режим ЧС вводили в октябре этого же года в Туймазинском районе республики. Что касается африканской чумы свиней, то карантин по впервые обнаруженному в Башкирии заболеванию ввели в Стерлитамакском районе Башкирии уже в январе нынешнего года. После появления данной заразы обсуждалась даже вероятность запрета содержать свиней в личных подсобных хозяйствах. Однако от данной инициативы отказались, а уже третьего марта карантин по африканской чуме сняли в Стерлитамакском и Аургазинском районах.