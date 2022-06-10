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Министр сельского хозяйства знает откуда птичий грипп и чума свиней пришли в Башкирию

10 июня 09:51
Фото: 1MI
Подозрения о том, что опасные инфекции у животных неслучайны на заседании профильного комитета Курултая озвучил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов 10 июня.

Интересное мнение которое пожалуй можно назвать даже подозрением на заседании профильного комитета республиканского парламента озвучил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, который также является вице-премьером в республике. На выездном заседании комитета были озвучены данные о том, что общее поголовье скота в 2021 году сократилось в Башкирии на 4,2%. И одной из причин снижения показателя стали инфекции. Интересно, что по мнению высокопоставленного чиновника опасные инфекции, а именно птичий грипп и африканская чума свиней, из-за которых даже пришлось вводить карантин, появились в Башкирии неспроста.

Одним из его аргументов по версии о завозе или заносе птичьего гриппа был тот факт, что очаг возник в единственном на всю Россию селекционно-генетическом центре в Благоварском районе республики, также заявил Фазрахманов и о том, что власти понимают почему данная инфекция не возникла в соседних хозяйствах.

Также Ильшат Фазрахманов высказался и по поводу африканской чумы, очаг которой не так давно выявили в Стерлитамакском районе Башкирии, а именно близ совхозом «Рощинский», который известен своим производством свинины и мясных полуфабрикатов и разного рода колбас как по Башкирии так и за ее пределами. Фазрахманов не стал раскрывать подробностей того, что ему известно, но уверенно заявил, что чума разбушевалась близ совхоза по причине чьей-то «целенаправленной работы» в данном направлении.

Напомним, в конце осени прошлого года, а именно в ноябре 2021 года в Благоварском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации по птичьему гриппу, справедливости ради отметим и то, что по данной инфекции режим ЧС вводили в октябре этого же года в Туймазинском районе республики. Что касается африканской чумы свиней, то карантин по впервые обнаруженному в Башкирии заболеванию ввели в Стерлитамакском районе Башкирии уже в январе нынешнего года. После появления данной заразы обсуждалась даже вероятность запрета содержать свиней в личных подсобных хозяйствах. Однако от данной инициативы отказались, а уже третьего марта карантин по африканской чуме сняли в Стерлитамакском и Аургазинском районах.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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