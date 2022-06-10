Дешевый борщевой набор и дорогие сладости: как изменились цены в Башкирии с марта

В конце марта Mkset cформировал перечень из продуктов первой необходимости и начал отслеживать изменение цен на этот ассортимент в торговых сетях. Мониторингом охвачены магазины «Лента», «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «О`Кей» и «Монетка». Мы ищем на полках самый доступный товар из нашего перечня. В случае, если бюджетной торговой марки в магазине нет, в мониторинг попадает более дорогой аналог. Первые три этапа нашего исследования проводились еженедельно - тогда цены менялись, и существенно, чуть ли не ежедневно. Затем ситуация несколько стабилизировалась. Спустя два месяца мы фиксируем очевидное: в целом продукты продолжают дорожать.