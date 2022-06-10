Дешевый борщевой набор и дорогие сладости: как изменились цены в Башкирии с марта

В конце марта Mkset cформировал перечень из продуктов первой необходимости и начал отслеживать изменение цен на этот ассортимент в торговых сетях. Мониторингом охвачены магазины «Лента», «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «О`Кей» и «Монетка». Мы ищем на полках самый доступный товар из нашего перечня. В случае, если бюджетной торговой марки в магазине нет, в мониторинг попадает более дорогой аналог. Первые три этапа нашего исследования проводились еженедельно - тогда цены менялись, и существенно, чуть ли не ежедневно. Затем ситуация несколько стабилизировалась. Спустя два месяца мы фиксируем очевидное: в целом продукты продолжают дорожать.
В рекордсменах теперь уже не сахар – в апреле его цена хотя и не снизилась до февральского уровня, но зафиксировалась на отметке в районе 80 рублей за килограмм. Уфимцы, которые помнят, как покупали килограмм этого продукта за 100-120 рублей, с этой ценой уже смирились.
Более всего подорожали продукты, которые не входят в наш мониторинг, это так называемые товары не первой необходимости, выходящие за пределы привычной потребительской корзины. Например, существенно подорожали кондитерские изделия: печенья, конфеты, торты и пирожные. Также продолжают расти цены на гигиенические средства, бытовую химию и косметику. Выросла цена на газированные напитки, бренды которых объявили об уходе из России.
Из товаров уже первой необходимости наиболее заметно выросли цены на молочные продукты: молоко, сметану, творог, сливочное масло, сыр (самый дешевый, на сорта с благородной плесенью мы и не смотрим). Летом эти товары должны бы становиться доступнее, но сезонный фактор в этом году пока как будто не играет никакой роли в ценообразовании.
Зато на овощах борщевого набора зависимость цен от теплого сезона очень заметна. Например, капуста, которую в марте из-за высокой стоимости начали продавать, разрезая на кочаны, половинки и четвертинки, в среднем подешевела на 30 рублей, с 91 до 61 рубля. Стала доступнее и морковь. Правда, стоимость свеклы практически не изменилась, а – лук прибавил в цене несколько рублей. Килограмм картофеля подорожал на 12 рублей.
Яйца с приходом лета в среднем подешевели на 20 рублей и теперь десяток высшего сорта обходится в 70 рублей.
Немножко подешевели бананы: в марте их цена доходила до 111 рублей за килограмм, а сейчас – менее 100. Зато примерно на те же 10 рублей подорожали апельсины, стоимость яблок также повысилась.
Существенно выросли цены на чай и кофе. Самая дешевая стограммовая пачка черного чая теперь обходится в 84 рубля. Подорожал растворимый и – особенно заметно – молотый кофе. Теперь упаковка в 200 грамм стоит на 50 рублей дороже, и это с учетом акционных предложений.
Подорожал и хлеб, причем стоимость буханки ржано-пшеничного изделия выросла сильнее, чем белого.
Цены на подсолнечное масло в некоторых сетях остались на мартовском уровне, но в среднем оно стало дороже.
Мы не отметили повышения цен на крупы и макароны. Многие из этих товаров даже стали чуть дешевле. Однако вряд ли это свидетельствует о снижении цен. В марте покупатели «запасались» продуктами и всю продукцию эконом-класса просто сметали с полок. Сейчас все, кто хотел, сформировали продуктовые резервы и перешли на нормальный режим потребления.
Продукты, которые некоторые сети выпускают под собственными торговыми марками, помогли сгладить ценовую ситуацию. При этом мы полагаем, что за два месяца самые дешевые позиции все же немного подорожали.
Вероятно, наценки на товары из более дорогого сегмента и «предметы роскоши» (сладости, газированные напитки и фрукты) увеличиваются быстрее, чем на условные крупы и макароны.
В целом, товары из нашего списка обойдутся в 3927 рублей. Это на 180 рублей дороже, чем в конце марта. Тогда вся корзина стоила 3748 рублей.