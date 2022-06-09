Власти Уфы рассказали о программе на День города

На данной площадке с 11:00 до 15:00 состоится фестиваль для пожилых горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в первой половине дня состоится «Зарядка со звездой» и акция «10 000 шагов по парку», спартакиада по пяти видам спорта, турниры по борьбе корэш, шашкам и шахматам для горожан старше 55 лет. Завершится фестиваль выступлением коллективов Городского культурно-досугового центра.