В Башкирии памятник борцам с фашизмом хотят перенести за туалет

По словам Сагитова, обелиск воинам из деревни Нурдавлетово, павшим в годы ВОВ, местные власти собираются перенести в не самое подходящее для него место. Если сейчас обелиск с фамилиями 22 воинов стоит в самом центре деревни, то перенести его, по данным сельчанина, планируют за хозяйственные постройки рядом с туалетом.