Хабиров назвал топ-3 мест, которые обязательно нужно посмотреть туристам в Башкирии

Ранее, глава региона усомнился в числе посетивших Башкирию туристов после доклада недавно назначенного министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова. Так, чиновник сообщил, что республику посетило 3,5 млн туристов, но цифра разнилась с данными на дашборде — там было указано 5,4 млн поездок в регион. Быстро дать ответ на вопрос о том, сколько же туристов посетило Башкирию в прошлом году Афзалов ответить не смог.