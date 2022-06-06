«Вы там разберитесь с цифрой»: Хабиров усомнился в числе посетивших Башкирию туристов

«Вы там разберитесь с цифрой»: Хабиров усомнился в числе посетивших Башкирию туристов
«Вы там разберитесь с цифрой»: Хабиров усомнился в числе посетивших Башкирию туристов
Вчера, 14:08ОбществоНаталья БалыковаФото: Минтуризма РБ
Доклад недавно назначенного министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова вновь вызвал вопросы. Теперь — на совещании в региональном правительстве.

На прошлой неделе в корректность цифры не поверили в Госсобрании Башкирии. Выступающий перед депутатами Рустем Афзалов сообщил, что в прошлом году Башкирию посетили 3,5 млн туристов. Спикер парламента Константин Толкачев заметил, что к подсчетам, очевидно, подошли «очень творчески». «Все, кто транзитом проезжали республику, наверное, тоже учитывались?», — спросил он.

Ту же цифру в 3,5 млн туристов Рустем Афзалов озвучил на совещании в правительстве в понедельник, 6 июня. Однако на этот раз она разнилась с данными на дашборде — там было указано 5,4 млн поездок в регион. Это вызвало вопросы у глава Башкирии.

«Вы там или ошиблись, или там цифра неправильная по количеству туристов. Вы сказали 3 млн, а у вас там 5 млн было. Количество поездок туристов — или вы другую цифру имели в виду?», — уточнил Радий Хабиров.

Афзалов принялся объяснять, что данные предоставлены сервисом Сбераналитика.

«По данным Сбераналитики, 3,5 млн человек нас посетили. Здесь получается с ростом идет», — сказал он.

«Давайте вы разберитесь, просто там цифра 5,4 млн человек. Написано количество поездок туристов — 5,4 млн. К нам 5,4 млн человек приехало или 3,5 млн, можете сказать?», — настаивал Хабиров.

Быстрого ответа на вопрос от Афзалова не последовало, однако на помощь ему пришел премьер-министр Андрей Назаров. Глава правительства уточнил, что вообще-то турпоток в Башкирии примерно такой же, как в Санкт-Петербурге, — порядка 2,7 млн человек в год.

Как сообщал Mkset, на прошлой неделе Афзалов заявлял о планах довести турпоток до 5 млн человек по итогам текущего года.

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