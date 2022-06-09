Для «шишки» есть всё: уфимцы о больнице № 21 после жалоб на условия в платной палате

Накануне Mkset рассказывал о состоянии платной палаты в больнице № 21 в Уфе. Тогда женщина рассказывала об обшарпанных стенах, дырках в простынях, шторах на скрепках, а также заявила, что врач ЛФК в отделении травматологии не выполняет свои обязанности.
Так, 9 июня в пресс-службе Минздрава Башкирии корреспонденту Mkset сообщили, что «пациентки по данным ФИО не было за последние месяцы в отделении», не лечится она в 21-й больнице и сейчас. Также в министерстве отметили, что опросили пациентов данной больницы, они, со слов чиновников, «довольны качеством медпомощи, претензий по платным палатам также нет».
Тем временем в социальных сетях жители Уфы рассказывают своем опыте стационарного лечение в данном медучреждении. Примечательно, что подавляющая часть разделяет мнение и уфимки и делится своими историями.
В частности, Ирина Ш. пишет, что помимо белизны в больнице отсутствуют и бинты.
— Там не только белизны нет для уборщицы, там ещё и бинтов в травматологии нет! Там, где они должны были быть, потому что там лежат люди после операций! Это без комментариев конечно, Ирина Ш.
— То шприцов нет, то систем, то простыней, зато как какая-нибудь «шишка» поступает в больницу, так сразу все находят, находят такие препараты, которые в глаза не видели ни разу за все время работы в медучреждении, — рассказывает Эльвира Г.
На отсутствие препаратов, бинтов и мазей указывают и другие пользователи соцсетей. В частности, Супагут И. рассказывает, что пока лежал в 21-й больнице, приходилось самостоятельно приобретать пластырь мазь для перевязки.
— В 21 больнице покупали системы капельницы сами, все хорошие дорогие препараты за свой счет, бесплатно из дешевых только панкреатин и омепразол, Ирина Ч.
— Я пошёл к хирургу, у нас ничего нет в поликлинике, покупайте пластырь. Ладно хоть не спирт и скальпель, — Ирек М.
— Вот сейчас тут нахожусь в отделении ЛОР, говорят «иди купи шприцы и системы, лечить нечем». Написал заявление в ЦУР, — Эльнар Г.
Условия в палатах также не оставили уфимцев равнодушными. Вот Кристина Ф. рассказывает, что в платной палате № 4 спала на «досках с „матрасом“», а поход в туалет называет «квестом».
— Я в 21-й больнице была в платной палате. Облезлее палат не видела! — Оксана Л.
— Сталкивалась с этой больницей. Ремонта нет, все старое, кормили отвратительно, еще и лекарств сказали, нет, Гузель Г.
Не самые приятные воспоминания о больнице у Марселя Ш. Мужчина рассказывает, что в данном учреждении его супруга три раза сдавала анализы, и «каждый раз группа крови была разная».
Развернутый отзыв о пребывании в больнице оставила Арина Г. Девушка также находится в платной палате, сутки в которой обходятся ей в 1220 рублей.
— Сервисная Платная палата. 3 дня, лечения нет, только две таблетки утром и вечером, один антибиотик, зато сегодня медсестра зашла просить деньги за палату. У врача уже который день [спрашиваю] как лечить будете — «пока думаем» — это весь его ответ. Про еду молчу, терпимо, но какие тут врачи и медсестры хамоватые грубиянки!!! Это ужас, отношение на отвали.Арина Г.
Лариса Е. рассказывает, что год назад лежала в уфимской больнице № 21 вместе с матерью, которая на тот момент была в тяжелом состоянии. Так, состояние палаты вызывают у женщины отнюдь не самые приятные воспоминания.
— Палата просто ужас!!! Стены обшарпаны, кровать сломана, шторы висят на честном слове. Да, я согласна, что главное чтобы лечили хорошо, но половина успеха от лечения зависит от атмосферы, в которую тебя поместили. Еда и говорить нечего, — рассказывает Лариса Е.
Тем временем Ася Л. сообщает, что зачастую платные палаты «у нас» означают, что пациент в ней будет проходить лечение один, без соседей, «а остальные условия такие же». И добавляет, что «в инфекционке то же самое».
Вот и Евгения И. советует прежде, чем оплачивать лечение лучше узнать, что входит в стоимость.
— Зачастую, это плата за палату без соседей. И, ни лечение, ни бытовые условия в эту стоимость не входят. Ну, придёт проверка — и, что? Ремонт сбацают или мебель новую купят? — пишет Евгений И.
А вот Венера М. интересуется насущным вопросом: «появилась ли душевая в аллергологии?».
— Это был нонсенс. Шестеро немытых в палате… Кормежка: траванулись все шестеро котлетами из, мягко говоря, плохого сырья. Температурили. Антибиотиков не хватало. Хорошо, что живые, рассказывает Венера М.
А вот на жалобу про дырявые простыни и шторы на скрепках Айгуль А. отвечает просто — «значит не сильно то и болеет» раз ей есть дело до обстановки в палате. Также все понравилось в платной палате 21-й больницы Алене Х. — «душ, туалет свой, кровать чистая, просторно, телек», а за «евростилем» девушка советует идти в частную клинику.
— Уф, нормальное состояние палаты. Я бы даже внимание на такое не обратила! Люди гнут из себя на знаю что. Миллион раз лежала в таких условиях и ничего. Хамское отношение и невозможность выбить обследование и т. д. это да, другой вопрос! — пишет Юлия Ш.
Mkset обратился в минздрав Башкирии с просьбой прокомментировать ситуацию в больнице. На момент публикации ответ на комментарий получен не был.