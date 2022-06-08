Белье в дырках и шторы на скрепке: уфимка показала платную палату в известной больнице

Уфимка показала состояние платной палаты в городской клинической больнице № 21 и заявила, что медучреждение больше похоже не на одну из главных больниц города-миллионника, а на «фельдшерский пункт в забытом Богом месте».
— В платной палате рваные (все в дырках) простыни, шторы висят на скрепках, обшарпанные стены, розетки, перемотанные изолентой. В коридорах разбитая плитка. Старые двери во всех палатах. <…> Как можно лечить людей в таких больницах? За что мы платим налоги? Куда уходят наши деньги? Если даже у санитарок нет элементарной белизны для мытья (по СанПиНу!) полов, — пишет уфимка.
Также пациентка пожаловалась на работу врача ЛФК в отделении травматологии: со слов женщины, медик «не выполняет свои обязанности, уходит по своим делам».
— Когда приходит пациент с капельницы (и немного опаздывает, на что слышит: «Приходите вовремя». Но ведь человек не на отдыхе, а на лечении, и не всё зависит от больного), — негодует женщина.
Женщина просит провести внеплановую проверку медицинского учреждения, а также «довести до руководства, что бюджет нужно распределять так», чтобы в первую очередь комфортно было пациентам самого учреждения.
Для разъяснения ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. На момент публикации комментарий получен не был.