Власти Уфы утвердили проект планировки территории около Исламского университета

Мэрия Уфы утвердила проект планировки и межевания участка около Исламского университета. Соответствующее постановление с подписью мэра Уфы документ был опубликован на сайте городской администрации.
Так, в документе отмечается, что на территории общей площадью 12,8 га расположены жилые дома с хозяйственными постройками, 10-11 этажные дома, а также здание культурного наследия регионального значения Российского Исламского университета с медресе «Галия».
Проект планировки и межевания территории подразумевает строительство двух многоквартирных домов с помещениями общественного назначения и подземным паркингом, а также общеобразовательной школы на 1100 мест и детский сад на 160 мест. К слову, 10-11 этажный жилой дом и здание Исламского университета, которое является объектом культурного наследия регионального значения, было предложено сохранить.