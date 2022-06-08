Власти Уфы утвердили проект планировки территории около Исламского университета

Проект планировки и межевания территории подразумевает строительство двух многоквартирных домов с помещениями общественного назначения и подземным паркингом, а также общеобразовательной школы на 1100 мест и детский сад на 160 мест. К слову, 10-11 этажный жилой дом и здание Исламского университета, которое является объектом культурного наследия регионального значения, было предложено сохранить.