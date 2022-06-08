В Башкирии осудили участников ОПГ, обманувших дольщиков на полмиллиарда рублей

Сообщается, что злоумышленники завладели суммой более 520 миллионов рублей, обещая построить в городе новые многоквартирные дома. Установив цену на квартиры значительно ниже рыночной, мошенники сумели привлечь интерес к недвижимости 89 граждан и получить от них порядка 285 миллионов рублей. Более того, мошенники также продавали квартиры по два раза.