mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе снесут печально знаменитый дом с трещинами

7 июня 11:33
Фото: mkset.ru
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и межевания квартала в микрорайоне Глумилино, ограниченном улицами Российской, Новогорной, Шайхзады Бабича и Уфимским шоссе. Территория, которая занимает площадь 52,7 гектара, в основном застроена многоэтажками.

Здесь планируется снести частные жилые дома, металлические гаражи и частично расселенную панельную девятиэтажку на Уфимском шоссе, 4. Ранее она была признана аварийной.

Вместо этих объектов построят девять высоток с 15 — 25 этажами. Первый из жилых домов уже возводится — в настоящее время готовы две 16-этажные секции новостройки. Кроме того, проект предусматривает размещение в квартале подземного паркинга, двух многофункциональных центров с крытыми паркингами, школы на 2,2 тыс. мест и детского сада на 300 мест.

В проекте предлагается организовать автобусное движение по улицам Шайхзады Бабича, Воинов-интернационалистов и улицей, которая продолжает улицу Рудольфа Нуриева (пока она без названия). Кроме того, рассматривается возможность разместить скоростную трамвайную линию по Российской.

Предусмотрено строительство велосипедных дорожек вдоль улиц Шайхзады Бабича, Воинов-интернационалистов, Уфимского шоссе и продолжения улицы Рудольфа Нуриева.

Жители дома на Уфимском шоссе, 4 получили ключи от новых квартир в феврале. Здание было признано аварийным — в 2015 году оно просело из-за карстовых провалов. На фасаде появились трещины, а оконные и дверные проемы в квартирах перекосились. Жители дома добивались расселения несколько лет.

#Новости#Наталья Балыкова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48