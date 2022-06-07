mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе полностью пробили Северный тоннель на Восточном выезде из города

7 июня 13:54
Фото: pravitelstvorb.ru
На сегодняшний день строительство Восточного выезда в Уфе завершено на 49%, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В Уфе полностью пробит Северный тоннель Восточного выезда. Как уточняет пресс-служба правительства Башкирии, тоннель обеспечивает сквозной проезд под землей от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы. Известно, что бетонирование тоннеля власти намерены завершить до 2023 года.

Так, за 2022 год финансирование объекта составило около 3,5 миллиарда рублей. На данный момент строительство Восточного выезда из Уфы завершено на 49%.

Напомним, что проект Восточного выезда включает в себя тоннель длинной в 1 276 метров, мост через реку Уфу, а также десяти километровую дорогу с выездом на трассу М-5.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48