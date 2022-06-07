Ненастье с градом, грозами и порывами ветра Башкирии несет циклон с Каспийского моря

Под влиянием этого южного «гостя» Башкирию до конца рабочей недели, то есть до 10 июня ждут разнообразные дожди, как сильные так и незначительные. Помимо дождей циклон принесет и похолодание, которое жители Башкирии уже могли заметить. Сегодня температура по Башкирии.