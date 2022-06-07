Башкирия потратила из бюджета 51,4 млрд рублей на соцсферу за I-й квартал 2022 года

Правительство Башкирии опубликовала отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал 2022 года. Согласно документу, процент исполнения к плану 2022 года составил 23,8% или более 60,1 миллиарда рублей. Отметим, что план на 2022 год — более 252,4 миллиарда рублей.