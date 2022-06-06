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В Уфе с 1 июля подорожает стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

6 июня 03:48
Фото: 1MI
Стоимость тарифа изменится за наличный расчет, по банковской карте и по карте «Алга», сообщает городская мэрия.

В Уфе 1 июля возрастет стоимость проезда в муниципальном электротранспорте. Как уточнили в пресс-службе мэрии Уфы, одна поездка по банковской карте или за наличный расчет обойдется жителям в 25 рублей.

Также по карте «Алга» стоимость проезда составит 22 рублей, школьникам билет обойдется в 13 рублей.

Ранее мэр Уфы установил максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров. Так, за наличный расчет и по банковской карте — 30 рублей, по карте «Алга» — 25 рублей, а по карте школьника — 15 рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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