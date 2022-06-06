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В США провели опрос о мерах по предотвращению массовых стрельб в людей

6 июня 08:13
Фото: pxhere.com
Телеканал CBS опубликовал данные опроса американцев на предмет того, как можно предотвратить частые акты стрельб в людей.

Как сообщает iz.ru, более 70% сторонников демпартии считают, что ограничение распространения оружия поможет бороться с массовыми стрельбами. Среди республиканцев такого мнения придерживается только 16%, а 46% считают, что с отстрелами людей можно бороться расширением числа владельцев оружия.

Также более 70% демократов уверены, что проблему можно решить проведением серьезных проверок покупателей огнестрела, запрета полуавтоматических винтовок и наделением права полицейских изымать оружие у лиц, признанных судом угрозой для себя и окружающих.

Республиканцы считают, проблему можно решить выявлением и лечением психических заболеваний (60%), расширением числа полицейских и вооруженных охранников (59%) и повышением роли религии в обществе (54%).

Отмечается, что 28% опрошенных уверены в том, что с проблемой насилия в США надо смириться, так как она является издержкой «свободного общества».

#Новости#Юлия Кононенко#В мире
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