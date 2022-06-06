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В Башкирии расширили маршрут пригородного поезда «Ласточка»

6 июня 18:09
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Об изменениях в маршруте следования популярного пригородного поезда сообщили 6 июня в Минтрансе республики

В Башкирии маршрут пригородного поезда «Ласточка» будет включать в себя станцию Раевка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.

Начиная с 11 июня поезд будет отправляться из столицы в 9:04 по местному времени. Время прибытия на станцию Раевка — 10:44. Отмечается, что маршрут следования поезда будет включать в себя такие остановки, как Дема, Чишмы, Давлеканово и Шингак-Куль.

В свою очередь, со станции Раевка поезд будет отправляться ориентировочно в 17:03. В Уфе поезд будет прибывать в 18:49. Маршрут также включит в себя остановки Давлеканово, Шингак-Куль, Чишмы и Дема.

Напомним, ранее стало известно, что поезд, следовавший по маршруту Уфа-Анапа, отстал от графика из-за дорожного инцидента. Причиной ДТП стал водитель легкового автомобиля, который пренебрег запрещающими сигналами и заехал прямо на пути железнодорожного сообщения.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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