Поезд из Уфы в Анапу отстал от графика из-за ДТП на железнодорожных путях

Инцидент произошел сегодняшним утром на перегоне Заглядино — Бугуруслан. Автомобилист проигнорировал запрещающие сигналы и заехал на железнодорожные пути. В свою очередь, машинист поезда вынужден был применить экстренное торможение во избежании трагических последствий. Однако столкновение все же произошло ввиду того, что расстояние было недостаточным для маневра.