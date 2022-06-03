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Поезд из Уфы в Анапу отстал от графика из-за ДТП на железнодорожных путях

3 июня 09:32
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Поезд отстает от графика на 49 минут из-за случившегося ранее дорожного инцидента, сообщает Куйбышевская железная дорога

Поезд № 503, двигавшийся по маршруту Уфа-Анапа, отстает от графика примерно на 49 минут из-за выехавшего на железнодорожные пути автомобилиста. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

Инцидент произошел сегодняшним утром на перегоне Заглядино — Бугуруслан. Автомобилист проигнорировал запрещающие сигналы и заехал на железнодорожные пути. В свою очередь, машинист поезда вынужден был применить экстренное торможение во избежании трагических последствий. Однако столкновение все же произошло ввиду того, что расстояние было недостаточным для маневра.

Сообщается, что пострадавших как среди членов локомотивной бригады, так и среди пассажиров, находившихся в поезде, нет. Как отмечает перевозчик, на движение других пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Напомним, ранее стало известно о пожаре на участке Куйбышевской железной дороги в Иглинском районе республики. Видео с места событий опубликовали сотрудники экстренных служб.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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