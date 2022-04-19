mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

IT-эксперт оценил возможное создание федеральной системы защиты от DDoS-атак

19 апреля 09:36
Фото: pixabay.com
По оценке, данной создателем портала kremlin.ru Артемом Геллером идее Роскомнадзором разработать федеральную систему, предназначенную для защиты от DdoS-атак, это «хорошее дело». Хотя любой системе будет сложно справиться с масштабными хакерскими атаками.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на мнение, озвученное экспертом, основные российские ресурсы уже находятся под защитой системы против DdoS-атак. И она нуждается в масштабировании, чтобы избежать сбоев в работе интернета, и чтобы могли без проблем коммуницировать между собой люди и бизнес.

Как утверждает Геллер, большую роль играет масштаб DDoS-атак. При среднем масштабе у такой системы, с большой долей вероятности, получится отразить атаку. Но если одновременно атака будет произведена с большого количества адресов, никакая защита с таким напором справиться не сможет. И на протяжении какого-то времени атакованные столкнутся со сбоями в работе. Но не надолго. Для возобновления работы ресурсам понадобятся, самое большее, сутки. А этого времени хакерам недостаточно, чтобы получить личные данные.

По информации СМИ, старт данной системы запланирован на осень.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48