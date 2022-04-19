IT-эксперт оценил возможное создание федеральной системы защиты от DDoS-атак

Как утверждает Геллер, большую роль играет масштаб DDoS-атак. При среднем масштабе у такой системы, с большой долей вероятности, получится отразить атаку. Но если одновременно атака будет произведена с большого количества адресов, никакая защита с таким напором справиться не сможет. И на протяжении какого-то времени атакованные столкнутся со сбоями в работе. Но не надолго. Для возобновления работы ресурсам понадобятся, самое большее, сутки. А этого времени хакерам недостаточно, чтобы получить личные данные.