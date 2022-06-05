В спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рахимьян Мухитдинов

В ходе спецоперации на территории Укрианы погиб уроженец Абзелиловского района республики Рахимьян Мухитдинов. Об этом ранее сообщил в соцсетях глава местной администрации Ильдар Нафиков.
Сообщается, что Мухитдинов погиб в звании командира взвода 24 мая на территории Луганской народной республики. Посмертно награжден орденом Мужества.
По словам местных жителей, Рахимьян Мухитдинов обладал сильным характером, был честным и уверенным. Как отметил глава администрации Абзелиловского района, извести о гибели военнослужащего стало печальной страницей для Абзелила.
Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации на Украине не стало уроженца Магнитогорска Айнура Ямалова. Церемония прощания с 27-летним военнослужащим состоялась в Абзелиловском районе Башкортостана.