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В спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рахимьян Мухитдинов

5 июня 07:29
Фото: Антон Засимов / 1MI
Командир взвода Рахимьян Мухитдинов погиб 24 мая, сообщил в соцсетях глава администрации Абзелиловского района республики Ильдар Нафиков

В ходе спецоперации на территории Укрианы погиб уроженец Абзелиловского района республики Рахимьян Мухитдинов. Об этом ранее сообщил в соцсетях глава местной администрации Ильдар Нафиков.

Сообщается, что Мухитдинов погиб в звании командира взвода 24 мая на территории Луганской народной республики. Посмертно награжден орденом Мужества.

По словам местных жителей, Рахимьян Мухитдинов обладал сильным характером, был честным и уверенным. Как отметил глава администрации Абзелиловского района, извести о гибели военнослужащего стало печальной страницей для Абзелила.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации на Украине не стало уроженца Магнитогорска Айнура Ямалова. Церемония прощания с 27-летним военнослужащим состоялась в Абзелиловском районе Башкортостана.

Фото: Рахимьян Мухитдинов / Ильдар Нафиков/ VK

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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