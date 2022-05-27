В Башкирии простились с погибшим в спецоперации 27-летним Айнуром Ямаловым

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 27-летний уроженец Магнитогорска Айнур Ямалов. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.
Траурная церемония состоялась в селе Амангильдино Абзелиловского района республики. Как отмечает Нафиков, Айнура Ямалова проводили в последний путь со всеми соответствующими воинскими почестями. Также глава местной администрации выразил благодарность родителям солдата, вырастившим достойного сына.
Сообщается, что у погибшего в звании командира отделения Айнура Ямалова остались, родители с братом и жена. Также стало известно, что Ямалов был посмертно награжден орденом Мужества.
Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе спецоперации 21-летнего Сергея Кирьякова. Сообщается, что Кирьякова не стало 13 марта.