Радий Хабиров высказался об итогах проведения антиалкогольной кампании в Башкирии

По мнению Радия Хабирова, решение о запрете продажи алкоголя было правильным, не взирая на то. что изначально инициатива подверглась критике. Как отметил глава региона, число правонарушений, зафиксированных в рамках проведения праздника, с того момента снизилось практически до нулевых показателей.